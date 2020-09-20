فيديو.. نيفين رجب تطرح "كل آخر يوم" مع "مزيكا"

طرحت المطربة نيفين رجب، على "يوتيوب" مزيكا وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، أغنيتها الجديدة "كل آخر يوم".

الأغنية من كلمات حسين محرم وألحان مدين وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو.

قالت نيفين رجب، في بيانن إن تركيزها الفترة الحالية على الأغاني الفردية، وتتمنى أن تتلقى الإعجاب من الجمهور وهو الأمر الذى سيدفعها لتقديم أغنيات جديدة.

وتقول كلمات أغنية "كل آخر يوم"

ملقتش كلمه تقول بحبك أد إيه

كان إيه اللي قبل ما حس بيك يتحس بيه

معرفش حتي قلبي كان بيدق ليه

الدنيا دي بحالها بعدك متساويش

لو أي شيء ميكنش ليك ميهمنيش

أنا أموت عشانك بس ولراحتك أعيش

أنا كل آخر يوم يزيد إحساسي بيك عن أوله

وبقول يا ريت من حبي فيك أيام لوقانا

يطولوا دنا كل ما أبدأ شيء جديد بحلم معاك تكمله