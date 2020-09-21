"صرخات لونية" عودة فنانة تشكيلية للمعارض بعد كورونا: تعبير لحالاتي

مشتاقون للمشاهدات الحيّة والنقاش الواقعي، ذلك حال الفنانين التشكيليين منذ قرار عودة المعارض الثقافية والفنية الصادر في منتصف الشهر الجاري مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فسارعوا لحجز قاعات لمعارضهم وكان من بينهم الفنانة التشكيلية هبة النقادي.

"صرخات لونية"، هو عنوان المعرض المقام في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا بدءًا من الخميس الموافق 24 سبتمبر، والمنقسم على دورين، الأول يتخذ من التجريدية التلقائية منهجًا فتعبر عن مشاعرها من خلال الألوان الصارخة دون اعتماد أشكال واقعية، فكل تعبير خاضع لما تشعر به وليس حسب شكله على الطبيعة.

فمن الممكن أن يجد متلقي أيادي أطول من المعتادة أو غيرها من أعضاء الإنسان "بشوف برؤيتي مش برؤية الطبيعة، اللوحات هي رؤيتي في الأشياء مش تقليد للواقع"، أما الدور الثاني أغلب لوحاته تدور حول "البحر" لكن بعيد عن اللون الأزق، فألوانه مختارة تعبيرًا عن حالات مختلفة تبعد عن الطبيعة.

الستات غالبة في لوحات "النقادي" إذ يعتبرون بوابتها للتعبير عن نفسها في مشاعر وحالات مختلفة حب وضيق وخوف من فيروس كورونا وغيرها من الحالات.

نحو 4 سنوات استغرقتها "النقادي" في التحضير لمعرضها الذي يتكون من نحو 70 لوحة، 6 منها تحمل انعكاسات فترة الحجر الصحي في البيوت للحد من تفشي فيروس كورونا.

هبة النقادي فنانة تشكيلية حاصلة على بكالريوس فنون تطبيقية شعبة ديكور، وحاصلة على دراسات حرة فنون جميلة قسم تصوير زيتي 2017،واشتركت في أكثر من 30 معرضا ومنتدى داخل وخارج مصر من بينهم ملتقى هارموني الثاني للفنون التشكيلية 2017 وآخرها كان ملتقى الشباب الفني بشرم الشيخ الذي انعقد في نهاية شهر أكتوبر 2018.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الاثنين الماضي، قرارات جديدة لإعادة الحياة لطبيعتها ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.