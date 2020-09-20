نائب بـ"الشيوخ": إلغاء غرامات الأرز وتحسين أوضاع المعلمين على رأس الاهتمامات

نائب بـ"الشيوخ": إلغاء غرامات الأرز وتحسين أوضاع المعلمين على رأس الاهتمامات
كتب:
حسام ابو غزالة
06:13 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
مجلس النواب
قال النائب محمد عبدالمعطي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن إلغاء غرامات الأرز عن الفلاحين، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والإداريين بالتربية والتعليم على رأس أولوياته.
وأضاف عبدالمعطي، أنه سينضم للجنة المقترحات والشكاوى باعتبارها مطبخ أساسي للحياة النيابية لاسيما أنه يتم من خلالها طرح كافة القضايا والرؤى المختلفة بشأن القضايا الملحة لافتًا إلى أن قضايا الصحة سيكون لها دورا كبيرا في اهتماماتها بالمجلس التشريعي.
وأشاد عبدالمعطي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتحسين أوضاعهم.
وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ ستركز على عدد من القوانين التي اضرت بالمواطن خاصة أن الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب في مركب واحدة وهدفهم مصلحة المواطن.
وأكد عبدالمعطي أن وجود تسعير عادل للمحاصيل الزراعية يمثل أولوية قصوى له لافتا إلى أن الفلاح المصري يستحق مساندة كبيرة من الدولة.