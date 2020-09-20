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نائب بـ"الشيوخ": إلغاء غرامات الأرز وتحسين أوضاع المعلمين على رأس الاهتمامات

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حسام ابو غزالة
06:13 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب محمد عبدالمعطي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن إلغاء غرامات الأرز عن الفلاحين، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والإداريين بالتربية والتعليم على رأس أولوياته.

وأضاف عبدالمعطي، أنه سينضم للجنة المقترحات والشكاوى باعتبارها مطبخ أساسي للحياة النيابية لاسيما أنه يتم من خلالها طرح كافة القضايا والرؤى المختلفة بشأن القضايا الملحة لافتًا إلى أن قضايا الصحة سيكون لها دورا كبيرا في اهتماماتها بالمجلس التشريعي.

وأشاد عبدالمعطي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أجور المعلمين، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتحسين أوضاعهم.

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ ستركز على عدد من القوانين التي اضرت بالمواطن خاصة أن الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب في مركب واحدة وهدفهم مصلحة المواطن.

وأكد عبدالمعطي أن وجود تسعير عادل للمحاصيل الزراعية يمثل أولوية قصوى له لافتا إلى أن الفلاح المصري يستحق مساندة كبيرة من الدولة.

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