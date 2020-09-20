قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 18 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها –شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستيب – النزهة الجديدة ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء نظرا لتنفيذ أعمال تطوير منطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

في الجيزة .. قطع المياه عن 11 منطقة لمدة 15 ساعة

الجمعة الماضية، شهدت 11 منطقة في الجيزة قطع المياه في الجيزة لمدة 15 ساعة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان صدر الجمعة الماضية، إنه تم قطع المياه عن مناطق: "هضبة الأهرام - إسكان الشباب - إسكان الضباط - كفر غطاطي - منشأة البكاري - كوم بكار - كفرة نصار - عزبة جبريل - الكوم الأخضر - فيصل - الهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية".

ووجَّه حينها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من أعمال تحويل الخط في المواعيد المحددة، وسرعة إنجازها، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات.