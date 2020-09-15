قطع المياه 12 ساعة عن 7 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "جمال عبدالناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، عمارات الفاروقية، قطاع الأمن المركزي، تقسيم عمر بن الخطاب، إسكانات السلام المختلفة، والنهضة بالكامل"، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى العاشرة صباح الغد، لتنفيذ أعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

استمرار قطع المياه في القاهرة

وقبل 4 أيام، أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق نظرًا لتنفيذ الشركة الوطنية للطرق أعمال تطوير ميدان "رنين" بشارع مسطرد القديم، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنّ الأمر يترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: "هليوبوليس – روكسي - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكري - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية" لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر، وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم ذاته.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنَّه سيتمّ توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.