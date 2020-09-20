جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤهل طلابها لسوق العمل فى اليابان ومصر
التدريس يتم على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين فى "اللغة اليابانية"
كتب:
الوطن
04:41 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تزامناً مع اهتمام الدولة بدعم وتطوير العلاقات بين مصر واليابان فى مختلف المجالات وفى مقدمتها مجال التعليم تولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً بتدريس اللغة اليابانية من خلال قسم اللغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة وذلك بتوجيه مباشر من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة من أجل تأهيل وتدريب كوادر شبابية جديدة تناسب سوق العمل بمصر في مجالات الترجمة و التعليم و الشركات اليابانية في مصر و اليابان.
صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقال إن قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعتبر من أقدم أقسام تعليم اللغة اليابانية في مصر .
تخرج من القسم العديد من الطلاب الذين التحقوا بسوق العمل في مجالات مختلفة.
هذا بالإضافة إلي إتاحة القسم لطلابه المنافسة و الحصول على منح دراسية كاملة النفقات من الحكومة اليابانية للدراسة باليابان.
كما يتيح القسم لطلابه و خريجيه الفرصة للتدريب و المشاركة في الأنشطة و الدورات و ورش العمل بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة و المؤسسات و المنظمات اليابانية بمصر.
وأشارت الدكتورة نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الى أن قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يقوم بالتدريس فيه نخبة من الخبراء اليابانيين المتخصصين في تدريس اللغة اليابانية، هذا بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة المصريين في التخصصات المختلفة.
وجدير بالذكر أن قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر يوفر الكتب الأصلية من اليابان لدراسة اللغة اليابانية في معظم المقررات حيث يتمكن طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة مصر من إتقان اللغة اليابانية مما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل في مجالات التعليم سواء في المدارس المصرية اليابانية أو المعاهد التعليمية و غيرها.
كما يؤهل القسم الطلاب لاكتساب القدرة على العمل في مجالات الترجمة المختلفة.
الى جانب تأهيل الطلاب أيضاً للعمل في المؤسسات اليابانية ومجالات السياحة والإرشاد والصحف اليابانية.