مختار: 680 مليون جنيه متحصلات 91 ألف طلب تصالح بالدقهلية

كشف محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى الآن، بلغ 91 ألف مواطن، سدد منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة بنسبة 25% من أجمالي قيمة المخالفة المطلوب المتصالح عليها.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الدقهلية أعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح، مشيراً إلى أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح بنسبة 20%، وتم بعد ذلك زيادة التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة أخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الإجمالية لسعر المتر المسطح إلى 45%.

وأشار "مختار" إلى أن التعامل في سعر المتر المسطح لأرض التصالح في القرى، وفقاً للحد الأدنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيهاً، مؤكداً أن حجم المخالفات في قرى الدقهلية يصل إلى نسبه 85% من إجمالي المخالفات على مستوى المحافظة، مما يؤكد بأن السعر للمتر المسطح 50 جنيهاً، يستفيد منه العدد الأكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح.

وفي ذات السياق، ذكر المحافظ أن إجمالي المتحصلات بنطاق المحافظة، حتى اليوم، منذ بدء العمل بقانون التصالح، بلغ 680 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المبالغ، التي تم تحصيلها، يجري استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الأساسية، والتي تعود بالنفع على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يدعم حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط، تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.