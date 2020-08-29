صلاح حسب الله: رسائل السيسي الحاسمة للحكومة والشعب هدفها الصالح العام

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والشعب المصري خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية.

وطالب حسب الله في بيان، بإعطاء أولوية قصوى للرسائل التي تناولها الرئيس السيسي خاصة أن هدفها الرئيسي تحقيق الصالح العام لمصر وشعبها، مشيرا إلى أنه يأتي في مقدمة هذه الرسائل الاهتمام الكبير من الرئيس بملف وخطورة التعدي على أراضي وأملاك الدولة، وأنه لن يبيع الوهم للناس تحت اعتبارات سياسية والحفاظ على الشعبية وأن القنوات المسيئة تتكلم كلاما لايرضي ربنا.

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا وحاسما عندما أكد أن الحكومة أمام تكليف وتحدي واختبار بشأن ملف التعدي على أراضي الدولة وأن من ليس لديه القدرة من المحافظين ومديري الأمن على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة يقدر يمشي.

وطالب الحكومة بإعطاء اكبر اهتمام لتنفيذ التكليفات الرئاسية ومنع التعديات الجديدة على أراضي الدولة.