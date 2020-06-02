"أبكيا" السويدية تفضل العبور في قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح

كشف بيان لهيئة قناة السويس، أن شركة إيكيا السويدية، وجهت وكلاء الشحن التابعين لها، لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح، في رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، وذلك إثر المخاوف المتعلقة بزيادة إنبعاث غازات الاحتباس الحراري، خلال مسافات الإبحار الطويلة والتأثيرات السلبية على البيئة.

وأشار البيان، إلى أن المتحدث الرسمي لشركة "أيكيا" العالمية، أكد على أن الخطوط الملاحية المعنية بنقل منتجات الشركة، لجأت إلى استخدام طريق الرجاء الصالح بشكل مؤقت، نتيجة الإغلاق الذي تشهده الدول المستوردة للبضائع.

وتأتي تلك الدعوة، لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بسلاسل الإمداد، ومراعاة البعد البيئي الذي تتزايد أهميته يوما تلو الآخر، الذي يرتفع معه تصنيف قناة السويس، كأسرع وأقصر الطرق الملاحية، وأكثرها أمانا وحماية للبيئة.