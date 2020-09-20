الحكومة تسعى لاقتراض 8.7 مليارات جنيه عبر سندات خزانة الأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري سندات خزانة أجل2 و5 و10 سنوات يوماً بقيمة إجمالية 8.75 مليار جنيه، غداً الأثنين .

وأعلن البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم 3 طروحات، الأول بقيمة 1.25مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل سنتين، والثانى بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة أجل 5 سنوات بينما الطرح الثالث بقيمة 3.5 مليارات جنيه سندات خزانة اجل 10سنوات.

ويترقب الخبراء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس المقبل، للبت في أسعار الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي، مطلع أغسطس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.