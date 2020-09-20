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تسليم مشروع تعزيز وحدة ضمان الجودة بصيدلة طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف واحمد فتحي
10:51 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
تسليم مشروع تعزيز وحدة ضمان الجودة بصيدلة طنطا

تسليم مشروع تعزيز وحدة ضمان الجودة بصيدلة طنطا

أعلنت الدكتوره عزة حسن ، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا، اليوم، عن بدء تسليم مشروع تعزيز وحدات ضمان الجوده بكليات الجامعة فى دورته الرابعة والمقرر انتهاؤه في مطلع نوفمبر المقبل.

في ذات السياق، استقبلت الدكتوره نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة ووكلاء الكلية فريق ضمان الجودة بالجامعة بهدف تسليم مشروع تعزيز وحدة ضمان الجودة بالكلية، والذي ضم الدكتورة عزة حسن مدير مركز ضمان الجودة، والدكتوره عزة أبوريا نائب مدير المركز، والدكتور صبري النجار، والدكتوره شيرين جاد، وعصام عبد المنعم المدير المالي للمركز.

أكدت مديرة مركز ضمان الجودة، حرص الجامعة بقيادة الدكتور عماد عتمان على إرساء نظم متكاملة لضمان جودة أنشطة كليات الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية وتعزيز قدراتها على التطوير المستمر بما يضمن حصول الجامعة وجميع كلياتها على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي من الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة.

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