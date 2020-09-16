في آخر يوم عمل.. رئيس جامعة طنطا يكرم سائقيه

في لفتة إنسانية، حرص الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على تكريم اثنين من العاملين بمكتبه، وصفهما بأنها "أكثر العاملين وفاءً وإخلاصاً"، وهما "محمد ربيع محمد"، و"عصام فوزي داوود"، اللذين يعملان سائقين لرئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك خلال في آخر يوم عمل لرئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لسئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات أعضاء المجلس.