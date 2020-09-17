مكتب تنسيق جامعة طنطا يستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة

أعلن الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة؛ لبدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2020، اعتبارا من اليوم ولمدة 5 أيام، حيث ينتهي التسجيل في السابعة مساء الاثنين 21 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المرحلة الثالثة تشمل بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.