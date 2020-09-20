  أبوالغيط يستقبل منسق الأمم المتحدة للبنان

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "يان كوبيتش" منسق الأمم المتحدة للبنان، بمقر الأمانة العامة للجامعة للتشاور حول الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام تناول مع المسئول الأممي الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل.

وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة شدد على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا تتطلب جهدا استثنائيا من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور، مُضيفا أنه من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ في 4 أغسطس.

وقال المصدر إن الأمين العام ناقش مع المبعوث الأممي كذلك الإعداد لاجتماع يُعقد لمجموعة دعم لبنان عبر "الفيديو كونفرانس" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بدعوة من سكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.