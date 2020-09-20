إصابة 9 مواطنين في انقلاب "ميكروباص" على طريق دسوق بكفر الشيخ

أصيب 9 مواطنين بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، على طريق "دسوق"، بمحافظة كفر الشيخ، أمام قرية "العجوزين"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص"، محملة بالركاب، على طريق "كفر الشيخ - دسوق"، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام.

وتبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، ما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "لطيفة فاروق عبد الفتاح"، 30 سنة، و"شروق محمد صقر"، 16 سنة، و"ندى إبراهيم أيوب"، 15 سنة، و"لبنى حسن أبو طبيخ"، 16 سنة، و"إسراء جابر عمارة"، 16 سنة، و"مريم عبد الناصر عمر"، 15 سنة، و"شيماء إبراهيم سعيد"، 15 سنة، و"مياده رزق محمد"، 18 سنة، و"سعاد حسن الليباوي"، 40 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات واشتباه نزيف في البطن.

وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.