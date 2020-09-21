صور.. شهادات النجاح وكارنيهات عضوي "الشيوخ" بمطروح
كتب:
محمد بخات
04:51 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
المهندس صالح سلطان ورزق علوانى أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح
توجه النائبان المهندس صالح سلطان حسن ورزق علوانى عبدالحميد، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، فى القائمة والفردى عن حزب مستقبل وطن إلى مقر مجلس الشيوخ، بالأمس، وتسلما شهادات النجاح في الانتخابات المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنشر "الوطن" صورا من الشهادات وكارنيهات العضوية بالمجلس بعد استخراجها وقيام الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتسليمها إلى الأعضاء.