صور.. شهادات النجاح وكارنيهات عضوي "الشيوخ" بمطروح

توجه النائبان المهندس صالح سلطان حسن ورزق علوانى عبدالحميد، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، فى القائمة والفردى عن حزب مستقبل وطن إلى مقر مجلس الشيوخ، بالأمس، وتسلما شهادات النجاح في الانتخابات المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنشر "الوطن" صورا من الشهادات وكارنيهات العضوية بالمجلس بعد استخراجها وقيام الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتسليمها إلى الأعضاء.