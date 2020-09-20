المطربة أحلام تعلن عن موعد حفلها القادم بالسعودية

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عن حفلها الغنائي القادم في المملكة العربية السعودية والمقرر إقامته يوم الثلاثاء القادم بمدينة جدة خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وكتبت الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" قالت فيها: "هالسنة وكل سنة أنا معاكم، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم 22 سبتمبر 2020 نغني في حب السعودية".

وكانت أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، دعمها للشعبين السوداني والسوري، بعد الفيضانات التي يشهدها السودان هذه الأيام، والحرائق التي تشهدها سوريا، وذلك عبر حسابها على تويتر.

ونشرت أحلام صورا من حرائق سوريا، معلقة: "اللهم اجعل النار بردا وسلاما كما جعلتها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبة فاحفظها يا رب واحميهم"، وأنهت تغريدتها بهاشتاج "سوريا تحترق".

كما نشرت أحلام صورا لفيضانات السودان، معلقة: "اللهم إنا نستودعك السودان وأهلها، فاحفظهم يا رب، لطفك بهم"، وأنهت تغريدتها بهاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم".

كما تستعد الفنانة الكبيرة احلام الاماراتية لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذى تعود به بعد غياب طويل، والعمل الذى سيكون من إنتاجها الشخصي، والألبوم سيتضمن 20 أغنية تتعاون فيها مع كبار شعراء وملحني الوطن العربي وبالتحديد بالخليج، كما تعود احلام من جديد للأغنية المصرية خلال الألبوم الجديد.