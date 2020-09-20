عاجل.. الشرطة الفيدرالية الأمريكية: طرد سام وصل ترامب مصدره كندا

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، أن طرد سام أُرسل إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مصدره كندا وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي" إف بي آي" أن الطرد الذي أرسل لترامب يحتوي على مادة "الريسين" شديدة السمية

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس السبت، أن سلطات إنفاذ القانون بالبيت الأبيض، اعترضت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة، موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة الأمريكية نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية، يحققان في أمر هذه الحزمة السامة، التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الريسين السامة.

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض، ثم جرى التأكد من وجود المادة السامة.

ومادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها من قبل في عدد من العمليات الإرهابية.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخان، وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.