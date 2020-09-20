طعام "ترامب" بعد محاولة تسميمه: فطار خفيف بلحم خنزير.. والأهم العشاء

بعد ساعات على نقل وسائل إعلامية عدة، مساء أمس، اعتراض رسالة كانت موجهة إلى البيت الأبيض، احتوت على مادة اتضح أنها غاز الريسين السام، اتضحت تفاصيل عدة بشأن الواقعة التي وصفها البعض بمحاولة تسميم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن محاولة التسميم المذكورة كانت ستتم عبر غاز سام، فإن كثيرين اعتقدوا أنه كان سيتم تسميمه عبر الطعام، فاهتم المتابعون بالبحث عن الطعام الرئيسي لدى الرئيس الأمريكي، والذي ترصده "الوطن".

وجبة الإفطار: قطع من لحم الخنزير المقدد والبيض

وفيما يخص وجبة الإفطار لا يميل الرئيس الأمريكي إلى وجبة الإفطار كثيرا فهو مقل فيها، كما يأكل نسبيا في وجبة الغداء، إلا أن الوجبة الأهم بالنسبة لـ"ترامب" هي وجبة العشاء، وذلك بحسب تصريحات له في يناير من عام 2016، مؤكدا أنه إذا استطاع فإنه يتجنب وجبة الإفطار، وأنه سعيد بهذا النظام.

وحول الطعام المفضل لدى ترامب في وجبة الإفطار فإنه عادة ما يتناول قطع من لحم الخنزير المقدد مع البيض أو الحبوب أو وجبة ماكدونالدز، بينما لا يتناول لا الشاي ولا القهوة صباحا، مشيرا إلى أنه يأكل لحم الخنزير المقدد والبيض أكثر من اللازم.

ويقول أطباء مختصون إن إسراف الرئيس الأمريكي في تناول لحم الخنزير المقدد والبيض هو نظام غني بالبروتين ربما يعرضه أكثر لخطر الإصابة بالسرطان، وبالتالي فإن عليه الإكثار من شرب الماء لتجنب ذلك.

وجبة الغداء: ساندويتش من اللحوم صغيرة الحجم

وحول وجبة الغداء لدى "ترامب"، فإنه قد يمضي نحو 14 إلى 16 ساعة دون تناول الطعام، لكنه في وجبة الغداء يميل إلى تناول ساندويتش من اللحوم صغيرة الحجم. وينصح الأطباء بتناول شطيرة اللحم مع الخبز البني، وفي الوقت ذاته فإن متناول هذه الوجبة يحتاج إلى تناول الفواكه والخضروات حتى لا يؤثر ذلك على جهاز المناعة والإصابة بالعدوى.

العشاء: وجبة ماكونالدز كاملة مع رقائق البطاطس

بعد تناول وجبات طعام خفيفة طوال اليوم فإن الوجبة الأساسية لدى الرئيس الأمريكي هي وجبة العشاء، ويميل إلى الوجبات السرعية مثل ماكدونالد وكنتاكي وبرجر كنج، وكان يفضل الذهاب إلى هذه الأماكن باعتبارها أماكن موثوقة بالنسبة له وأكثر أمانا ونظافة.

وعلى الترتيب فإن عشاء "ترامب" المفضل تناول وجبة ماكدونالدز الكاملة المكونة من قطعتين "بيج ماكس"، وساندويتشين فيليه، ومخفوق شوكولاتة صغير - بإجمالي 2430 سعرة حرارية. وقد وصف الرئيس الأمريكي تلك الوجبة في تصريحات سابقة لقناة "سي إن إن " الأمريكية بـ"الشيء الرائع".

محاولات "ترامب" لنسخ وجبة "ماكدونالدز" في "البيت الأبيض"

ويعشق "ترامب" وجبة "ماكدونالدز" لدرجة أنه طلب من طباخي "البيت الأبيض" عملها، إلا أن "ترامب" لا يرضى عنها كونها لا تصل إلى نفس تأثير الوجبة الأصلية لديه. أيضا "ترامب" من محبي أكل البيتزا، كما يحب الدجاج المقلي مع الكاتشب. إلى جانب مجموعة من المقبلات قبل وجبة العشاء مثل كوكتيلات الجمبري.

ولا يفضل "ترامب" تجربة الأطعمة الجديدة، كما أن من عاداته في "البيت الأبيض" الحصول دائما على طعام مختلف عن ضيوفه، أو أن يزيد عنهم في بعض الأشياء.

أما بالنسبة للحلوى فإنه يحصل على آيس كريم الفانيليا مع قطعة فطير بالشيكولاتة. وبالنسبة للمشروبات فإنه يتناول نحو 12 عبوة مياه غازية في اليوم "دايت"، كما أنه لا يتناول الكحوليات، كما يحب رقائق البطاطس مثل "لايز ودرويتوس".