الجمهور بعد ارتداء داليا ابراهيم للحجاب: "شبه عزيزة جلال"

فاجأت الفنانة داليا إبراهيم، جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد قرار اعتزالها الفن، بنشر مجموعة من الصور تظهر خلالها وهي مرتدية الحجاب، وشبهها عدد كبير من الجمهور بالفنانة عزيزة جلال بعد ارتدائها الحجاب ونشروا صور تبدو فيها داليا تشبه تماما فيها الفنانة عزيزة جلال.

وكانت الفنانة داليا إبراهيم، أعلنت اعتزالها الفن في يونيو الماضي، للتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية، بعد تقديم عشرات الأعمال الدرامية خلال 29 عامًا في عمرها الفني.

وكتبت "داليا" عبر صفحتها على "فس بوك": "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

ومن أهم أدوار "داليا" في الدراما المصرية، مشاركتها في فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبدالجليل، ومسلسل "هيما" مع الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد رزق.