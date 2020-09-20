أبرز أعمال حنان سليمان في السينما والدراما والمسرح بعد شائعة وفاتها

عرف الجمهور الفنانة حنان سليمان بملامحها الهادئة وموهبتها المميزة، اشتهرت في بدايتها الفنية بأداء شخصية البنت الرقيقة وتنوعت في الأعمال الفنية حتى وصلت بمرور السنوات إلى أداء شخصية الأم والذي برعت فيه بشكل كبير محققة نجاحا فنيا كبيرا.

الفنانة حنان سليمان التي بدأت مشوارها الفني بمنتصف السبعينيات وكانت من المحظوظين من أبناء جيلها حيث قدمت عدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات أمام كبار النجوم والمخرجين، كما كان لها أثر واضح بفضل موهبتها بأن تضع بصمتها خلال تلك الأعمال الفنية.

وفي الأيام الأخيرة ترددت شائعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة حنان سليمان، وهو ما نفته لـ"الوطن" في تصريحات خاصة قائلة: " أنا مستغربة من خبر الوفاة، ومعرفش سبب انتشاره نظرا لكوني بعيدة تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن علاقتي بالإعلام بسيطة ولا ينشر عني أى أخبار، ربنا يسامح اللىي نشر الخبر، الحمد لله أنا بصحة جيدة، ولم أصب بأي شيئ، وأدعو الله أن يشفى كل الناس المصابة".

وكانت "حنان" درست في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1984، ولكن كان الظهور الأول لها حينما كانت بمرحلة الدراسة أمام الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح بمسرحية "الجوكر" في عام 1979 وكانت المسرحية من إخراج جلال الشرقاوي وقدمت من خلالها شخصية أحد الأيتام الموجودين داخل المصنع الذي تدور فيه أحداث المسرحية.

وشاركت حنان سليمان بعد ذلك في عدد من المسلسلات الدرامية حتى جاءت مشاركتها السينمائية الأبرز والأشهر في فيلم "يارب ولد"، والذي عرض في عام 1984 من إخراج عمر عبد العزيز وشارك في بطولته عدد من كبار النجوم "فريد شوقي، سمير غانم، دلال عبد العزيز، إسعاد يونس، أحمد راتب وكريمة مختار"، وقدمت حنان خلال أحداث الفيلم شخصية الشقيقة الصغرى "هدى".

كما شاركت الفنانة حنان سليمان أمام الفنان الراحل أحمد زكي والمخرج عاطف الطيب في فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986 وجسدت من خلاله شخصية "نهى" الشقيقة الصغرى لبطل الفيلم.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية شاركت حنان سليمان في الجزء الثاني والثالث من المسلسل الشهير "رأفت الهجان" أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز، كما شاركت في مسلسل "المال والبنون – الجزء الأول" من تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج مجدي أبو عميرة وقد حقق نجاحا كبيرا مستمر حتى الأن.