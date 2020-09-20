ليلى غفران عن تقديمها لأغان لأم كلثوم: هتبقى سريعة وحلوة

قالت الفنانة ليلى غفران، إنها متوقفة عن العمل بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنها قامت بالتحضير لإطلاق عدد من الأغاني بعد انتهاء هذه الأزمة.

وأضافت "غفران"، خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة والإعلامية مادلين طبر، مقدمة برنامج "حلوة يا دنيا"، عبر شاشة "TEN": "أغنية مساء اللوز تميل إلى اللون الشعبي وفيها روح حلوة"، كما أدت جزءً من أغنية "أسهالها لك"، على الهواء.

وقالت غفران: "أنا بسوق العربية، معلش سامحيني على الصوت"، لترد عليها مقدمة البرنامج قائلةً: "إحنا محتاجين الأصوات دي، ودانا تلوثت بأصوات شبابية أي كلام، حتى لما هتقدمي مساء اللوز هيبقى شعبي طربي راق زي اللي سمعناه دلوقتي، نفسي أسمع محمد رشدي بصوتك".

وتابعت، أنه ستقدم مجموعة أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم "ميدلي"، حيث ستطرحها على الجمهور: "هحاول أوصلها للناس في الوقت الحالي، وهتبقى أغاني سريعة وحلوة".