هبة عبدالغني تنتهي من "قهوة فريال": الحمد لله على نعمة الفن

انتهت الفنانة هبة عبد الغني، من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلمها القصير "قهوة فريال"، حيث تجسد شخصية مريضة نفسية.

والفيلم من تأليف تامر عبد رب النبي، وإخراج مهند الكاشف، ويشارك في بطولته كل من أحمد مصطفى، وكريم أبو الفتوح، وأكمل المعداوي، وديانا سعد.

ونشر "عبدالغني" عبر حسابها الشخصي بموقع تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصرة "إنستجرام"، صورًا من كواليس تصوير الفيلم، وعلقت قائلة: "الطاقة الحلوة اللي باخدها من الشغل مع ناس لسه بتحلم بسينما حلوة بتزيح من حياتي أي سلبيات، وبتفرد لي ضهري تاني، الحمد لله علي نعمة الفن، فركش الفيلم الروائي القصير قهوة فريال".

وذكرت أن الفيلم تدور أحداثه حول لقاء عابر بين شاب انطوائي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.

‎وعلى جانب آخر تشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل "الكهف"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مصر والسعودية ولبنان، منهم خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني من مصر، ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول.

والمسلسل من تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية

‎يذكر أن "عبد الغني"، شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، مع الفنانين ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وهبة مجدي، وآيتن عامر، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وسارة الشامي، وعصام السقا، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة.

كما شاركت في مسلسل "ليالينا 80"، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة الفنانين خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.‎

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة الفنانين ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.