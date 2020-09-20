المتهمة بسرقة قرط طفلة بالدقهلية: كنت باجيب لها حلاوة

"أنا مسرقتهاش، كنت بجبلها حلاوة.. دي زي بنتي".. بهذه الكلمات دافعت ربة منزل عن نفسها فى واقعة سرقة قرط ذهبي من طفلة، قبل أن تنهار وتعترف أمام أجهزة الأمن بالواقعة.

وقالت المتهمة في محضر الشرطة بمديرية أمن الدقهلية، إنها قصدت أن تعامل الطفلة كابنتها، بينما أكدت التحريات أن المتهمة استدرجت الطفلة واستولت على قرطها الذهبي.

وبعد مواجهة المتهمة، وهى ربة منزل، بالفيديو الذي رصد الجريمة، اعترفت بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها مباحث الدقهلية، أن المتهمة مارست نشاطًا إجراميًا في سرقة الأطفال والمارة، وأنها استدرجت الضحية واستولت على قرطها الذهبي.

واعترفت المتهمة بواقعة أخرى، حيث سرقت أغراضًا من فتاة أثناء وجودها بالسوق عن طريق المغافلة.

كانت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية قد فحصت مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام إحدى السيدات باستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبي، وتبين أنه سبق وأبلغ بعض أهالى إحدى القرى بدائرة مركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية، بقيام إحدى السيدات باستدراج طفلة بمدخل أحد العقارات، وسرقة قرطها الذهبي، وفرارها عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط المسروقات.