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سمير غانم: "نفسي ألعب كورة.. والناس في الساحل متعرفش كورونا"

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محمد عزالدين
11:43 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
سمير غانم

سمير غانم

طمأن النجم سمير غانم الجمهور، عن حالته الصحية، قائلا: "أنا نفسي في سني دة ألعب كورة تاني مع الأهلي، وأقعد على كرسي قدام الجون، واللي عاوز يدخل جون يدخله مفيش مشكلة".

واسترجع "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة قناة "المحور"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، ذكرياته مع فيلم "يارب ولد"، قائلا: إن البعض يرغب في استكمال الجزء الثاني من الفيلم، معبرا عن سعادته بمحادثة الكابتن إكرامي ضيف البرنامج.

وأوضح أنه التقى الكابتن إكرامي في أحد البرامج قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أنه يهوى الإكسسوارات الغريبة، وبدأ الشباب في تقليده حاليًا، ولا سيما الممثل محمد ثروت.

وتابع: "أنا بصيف دلوقتي، وبلغوني إن درجة الحرارة في القاهرة 91، الجو هنا في الساحل ما شاء الله، والعالم كله فوق بعضه وناسيين كورونا خالص، لما تسأل واحد عن كورونا يقول مين دي".

وواصل: "امبارح اتخضيت لما قالوا إن الممثل الأمريكاني ذا روك، أبو عضلات اللي يجنن دة، خد كورونا هو وعياله، واتحجزوا أسبوع، والحمد لله طلع زي الفل، فقال للناس ده فيروس ابن مجنونة خلي بالكم، لما ده عنده عضلات وحصله كدة، أمال أحنا هيحصل فينا إيه؟ ربنا يسترها علينا وعلى مصر وعلى العالم كله". 

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