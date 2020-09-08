إيمي سمير غانم تدعم زوجة حفيد كمال الشناوي وابنها بعد إصابتهما بكورونا

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر موقع إنستجرام، هند حداد زوجة حفيد الفنان كمال الشناوي، وابنها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بهند وعلقت قائلة "حبيبتي قلبي معاكي وربنا يحفظك انتي وابنك ويشفيكم.. ويحفظ أهلك كلهم".

كانت أعلنت هند حداد عبر حسابها على فيسبوك إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة كل من خالطها بإجراء الفحوصات اللازمة.

وأعلن عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.

وكتب عمر عبر فيس بوك: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19.. أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوا له بالشفاء إن شاء الله".