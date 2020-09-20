عبدالله رشدي يدعم داليا إبراهيم بعد ارتدائها الحجاب: "ربنا يثبتك"

أعلن الداعية عبدالله رشدي، دعمه للفنانة المعتزلة مؤخرًا داليا إبراهيم، في قرارها بارتداء الحجاب، داعيًا لها بالثبات.

وكتب "رشدي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "ندعم الفنانة داليا إبراهيم في قرارها ارتداءَ الحجابِ، ونسأل الله لها الثبات، فطاعة الله ميراثها الجنة، ونسأل الله لكل بناتِنا ونسائنا أن يردَّهنَّ إليه مردًا جميلاً".

وتابع :"ونسأل الله الصلاح والقبول والإخلاص في السرِّ والعلن، فليس المهمُ زخارفَ الدنيا وإنما المهم هو ثواب الآخرة".

وظهرت الفنانة داليا إبراهيم، منذ يومين، مرتدية الحجاب، بعد ثلاثة أشهر مرت على إعلان الفنانة اعتزالها الفن بعد مسيرة ليست بالقصيرة.

و تلقت داليا مئات التعليقات من محبيها وأصدقائها وزملائها لتهنئتها على الخطوة التي اتخذتها.

وبدورها، كشفت داليا إبراهيم، لـ"الوطن"، عن كواليس ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن ذلك القرار ليس له علاقة باعتزالها مؤخرًا: "كان ممكن أتخذ القرار وأنا ممثلة.. علاقتي بربنا تخصني وحدي".

وأعربت داليا إبراهيم عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، ودعمه لها، قائلة: "الدعم ده أظهر لي إن عمري وسنوات شغلي في الفن ماراحتش هدر، وإنهم لسه فاكرين داليا إبراهيم بأدوارها الاجتماعية وكل ما قدّمته سواء للمسرح أو الدراما".

ومن أهم أدوار "داليا" في الدراما المصرية مشاركتها في فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبدالجليل، ومسلسل "هيما" مع الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد رزق.

داليا إبراهيم ممثلة مصرية من مواليد عام 1974 في مدينة القاهرة، بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح"، وعملت معه في هذه المسرحية، التي عُرضت عام 1991، وقدمت معه بعد ذلك مسلسل "عائلة ونيس" عام 1995، ثم مسرحية "ماما أمريكا" عام 1998، ثم توالت أعمالها.