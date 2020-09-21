300 فرد والأوبن بوفيه بشروط.. ضوابط أفراح "زمن كورونا"

تعود اليوم الاثنين العديد من الأنشطة إلى الفنادق بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 180 يوما، حيث يعود نشاط الأندية الصحية spa إلى الفنادق، كما تعود المنشآت الفندقية لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات والندوات بحد أقصى للحضور 150 فردا، وتبدأ الفنادق في إقامة الأفراح وحفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة والمكشوفة بها مثل الحدائق وحول حمامات السباحة بحد أقصى لحضور المعازيم 300 فرد.

وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بخصوص عودة نشاط الأندية الصحية بالفنادق وعودة الفنادق لاستضافة الاجتماعات والندوات وحفلات الزفاف تعني أن 90% من الأنشطة الفندقية عادت للعمل من جديد.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في نسب الأشغال بعد عودة تلك الأنشطة للعمل.

وأشار إلى أن الغرفة لم تطلب من وزارة السياحة والآثار حتى الآن زيادة نسب أشغال الفنادق عن النسبة التي حددتها رئاسة الوزراء والمقدرة بنحو 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق وذلك لضعف حركة السياحة الوافدة إلى مصر حاليا، فضلا عن أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لم تستأنف رحلاتها للمقصد السياحى المصرى حتى الآن.

وأوضح الشاعر أن هناك العديد من الضوابط والإجراءات ستلتزم بها الفنادق التي تستضيف الأفراح تنفيذا لقرارات وزارتي السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف أهمها:

1- قياس درجة الحرارة لكافة المتواجدين بالفرح أثناء دخولهم الفندق ومنع من لديه ارتفاع فى درجة حراراته عن المعدل الطبيعى من الحضور.

2- وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

3- يلتزم كافة العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

4- عدم التزاحم على البوفية والعمل على قيام العاملين بوضع الطعام على الطاولة.

5- في حال كان الطعام عبارة عن "أوبن بوفيه" يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للزبائن وفقا لمطالبهم.

6- التباعد بين الترابيزات ووجود مسافات بينية بينها فضلا عن ترك مسافة بين الكرسى والآخر على الترابيزة الواحدة.

7- العمل على توعية الحاضرين لعدم حدوث تجمعات كبيرة أثناء الفرح وضرورة اتباع الضيوف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- حضور 300 شخص كحد أقصى بالفرح شريطة أن يكون المكان الذى به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

9- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

10- التعقيم المستمر للأماكن التى سيقام بها الفرح.