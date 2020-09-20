أنغام تروج لأولى حفلاتها بعد جائحة كورونا: "مبسوطة إننا راجعين نتقابل"

روجت المطربة أنغام لأولى حفلاتها بعد جائحة فيروس كورونا علي مسرح المنارة، 9 أكتوبر المقبل، من خلال نشر "بوستر" للحفل.

وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وحشتوني .. مبسوطة إننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة 9 أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. في انتظاركم".

على جانب آخر، تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 24 سبتمبرالجاري، ضمن احتفالات باليوم الوطني السعودي.

وكتبت أنغام عبر تويتر: "جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات اليوم الوطني 90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور".

وفي وقت سابق، أعلنت أنغام عبر حسابها على تويتر الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزج" وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫مزح‬⁩ جاهز"‬⁩.