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"الصحة": 642 تطوعوا لاختبار لقاح كورونا.. منهم 322 استوفوا الشروط

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محمود البدوي
07:11 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

قال إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن عدد المتقدمين لاختبار لقاح كورونا وصل إلى 642 متطوعا من بينهم 332 متطوعا استوفوا الشروط التي حددتها الوزارة، ومن بينها عدم الإصابة بأي مرض مزمن.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن عدد المتطوعين حتى الآن ليس قليلًا، ونعمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنين عبر المنصات الإعلامية بأهمية اختبار اللقاح.

وأشار مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى أن عدد المتطوعين المطلوب يصل إلى 6 آلاف متطوع، كما أن المرحلتين الأولى والثانية لاختبار لقاح كورونا انتهت وبدأت المرحلة الثالثة في الوقت الراهن.

وتابعت: "يتم التواصل مع المتطوع لمدة 21 يوما هاتفيا، وحال عدم حدوث أعراض جانبية يتناول الجرعة الثانية، مع قياس معدل نسبة الأجسام المضادة على مدار عام".

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