سماح أنور: "بحب التمثيل ولو مجاش.. واتعودت على قعدة البيت"

أكدت الفنانة سماح أنور، أنها لم تتأثر بالحظر الذي فرض على جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها اعتادت على المكوث في المنزل بعد مرضها الأخير، للدرجة التي جعلتها تشعر بالغربة حين تخرج من المنزل، ""أنا أحلى حاجة ممكن تقوليلهالي إني أقعد في البيت".

وأضافت الفنانة، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الفترة من الحظر أدت بدورها لنقص معدلات التلوث على الكوكب وسمحت لباقي المخلوقات بالحياة بشكل سليم: "البشر وسع للكوكب إنه ياخد نفسه، ولباقي المخلوقات إنها تاخد نفسها، ونسبة التلوث نزلت في 10 أيام 25%".

وأشارت أنور إلى أنها تعشق تربية الحيوانات حيث تمتلك 22 قطة تتولى تربيتهم، "أحلي حاجة في الدنيا الحيوانات، والقطط اللي عندي بلمها من الشارع".

وقالت أنور، إنها دائما ما تتعلم عبر الإنترنت وتعتبره "جامعتها المفضلة"، حيث إنه ومن خلاله تقوم بتعلم كل جديد كما تقوم بالبحث بشكل دائم على ما تحتاجه: "الدنيا بقت متطورة، وكل الناس الإنترنت في جيبها، بيشتكوا ليه وبيدوروا على تعليم غالي ليه".

وعن التمثيل، قالت أنور "التمثيل بالنسبة لي أهم حاجة في حياتي كلها، ولو جه أنا موجودة ولو مجاش أنا بحبه كده كده".