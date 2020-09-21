وزيرة التعاون الدولي تتفقد المشروعات التنموية بقنا

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نائبا عن وزير الزراعة وكمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن المحافظ ‏حفل ختام مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية "فاس" بمحافظة قنا والذى تم تنفيذه في 7 محافظات الصعيد وهي بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في حضور الدكتور محمد أبو الوفا مسؤول ملف الزراعة بالوكالة الأمريكية للتنمية USAID.

ورحب دومينيك مدير المشروع، بالحاضرين من مزارعي محافظة قنا وقال إن المشروع درب أكثر من 5 آلاف من المزارعين على العمليات الزراعية الجيدة ومفهوم الجلوبال جاب خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل التصديرية سواء كانت محاصيل الخضر أو الفاكهة كما تم تدريب المزراعين على اتباع نظام التكويد في الرومان، حيث قام المشروع بتكويد أكثر من 2000 مزرعة من مزارع الرومان والتي أصبحت مهيئة للتصدير كما تم توقيع بروتكول تعاون في هذا الشأن مع الحجر الزراعي المصري وهيئة سلامة الغذاء، الأمر الذي يزيد من كميات التصدير من هذه المحاصيل كما يساعد المنتج المصري على المنافسه في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع ساعد في إعادة تأهيل ثماني مراكز خدمات زراعية بمحافظات تنفيذ المشروع وذلك لخدمة المزارعين في هذه المناطق للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في هذه المناطق وإنشاء معامل لتحليل الأمراض النباتية وتشخيصها بشكل أسرع وإتاحة فرص عمل للشباب خريجي كليات الزراعة، ودعم المشروع هذه المراكز الخدمية بشراء جرارات زراعية شاملة المعدات لمساعدة صغار المزارعين بهذه المناطق.

وفي كلمته أشاد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، بالدور التنموي للمشروع حيث استفاد منه حوالي 22 ألف مزارع بمناطق تنفيذه وأن وزارة الزراعة تسعى لتعميم الفكرة حتى تستفيد منها كل محافظات الصعيد وذلك بمساعدة الوكالة الأمريكية كما وجه الشكر للوكالة الأمريكية على الدور الذي تقوم به نحو دعم قطاع الزراعة المستمر، مؤكدا أن الحكومة المصرية تولى اهتماما المزارع وتدعمه.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور سعد موسى مراسم توزيع الجرارات الزراعية على أصحاب مراكز الخدمة، كما تفقدا مركز البركة للخدمات الزراعية بقرية المحروسة بمحافظة قنا والتي أنشأها مشروع فاس.