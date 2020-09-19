الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى يدعمون صغار الزراع فى صعيد مصر

يواصل وفدا وزارتي الزراعة والتعاون الدولي زيارة المشروعات الزراعية بمحافظة الاقصر والممولة من الجهات الدولية حيث أناب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى كل من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعيه والدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بمرافقة الدكتور ة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والسيد مانجيستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة خلال تفقد أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر (التغيرات المناخية) احد مشروعات الجهاز التفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمنفذة بقرية البغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر ،

حيث تم تفقد أعمال تطوير للمساقى الفرعية التى تم تنفيذها من خلال المشروع للمحافظة على المياه وتحدث الحاج / جابر احمد عبد الله احد المزارعين المستفيدين من عمليات التطوير واوضح ان عملية تطوير المساقى الفرعية كان لها اثار ايجابية تمثلت فى توفير ما يقرب من 25% من المياه التى كانت تستخدم فى الرى وخفض الوقت اللازم لوصول المياه الى نهايات الحقول . واختفاء المشاكل بين المزارعين والتنافس على اولوية الرى كما انها اضافت مساحة اضافية للحقول كانت غير مستغلة نتيجة استخدام المساقى القديمة التى كانت تنمو فيها الحشائش والبوص.

ثم استمعت الوزيرة والمرافقين لها الى الحاج / خالد العزب والذى تحدث عن تحويل طلمبة الرى القديمة الى طلمبة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية . حيث قال انها كانت بمثابة الحلم الذى تحقق من خلال المشروع ووزارة الزراعة حيث اوضح ام تكاليف الرى انخفضت لاكثر من 75% نتيجة هذا التطوير وان ما يتم دفعه ما هو الا حظء للحراسة والصيانه والضمان وليس مصروفات تشغيل.

ثم انتقلت الوزيرة ومرافقيها الى نموذج لتوحيد الحيازات وتحدث الحاج / خالد عويس رئيس رابطة الحيازة المجمعه الذى اوضح ان مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة ينفذها مشروع التغيرات المناخية التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة وأشار المزارعين المشاركين فى مبادرة توحيد الحيازات الموسم السابق إلى أن إنتاجية القمح زادت بنسبة تتراوح بين 20-30 % مع تخفيض فى مدخلات الانتاج من أسمدة ومياه رى. كما ان هؤلاء المزارعين قاموا باضافة مساحات جديدة خلال الموسم الصيفى وقاموا بزراعتها بالذرة الرفيعية .

ثم زيارة احد وحدات تجفيف الطماطم شمسيا واستمعت الوزيرة ومرافقيها للسيدات العاملات فى هذه الوحدات وكيف وفر المشروع لهم فرصة عمل تتناسب مع خبراتهم . واضاف الحاج احمد خليفة رئيس جمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع بقرية البغدادى ان المشروع قام بتجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتسهيل عملية التسويق .

واشار الدكتور على حزين رئيس جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة الى ان الوزارة تسعى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الإقتصادى بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل بالمجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات وبالتعاون بين الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ومشروع التغيرات المناخية وبرنامج الأغذية العالمى تم إنشاء سبعة مناشر شمسية لإنتاج طماطم مجففة لتصديرها للأسواق الأوروبية .

واضاف حزين ان هذه الانشطة والمشروعات تاتى من خلال توجهيات القيادة السياسية ووزير الزراعة بدعم صغار المزارعين وخاصة فى صعيد مصر حيت تم تنفيذ المشروع فى 55 قرية فى محافظات اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان . واشار ان المرحلة الثانية من المشروع بدات من بدية يوليو2020 وسوف تضم 60 قرية جديدة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وبتمويل من هولندا