  تسجيل أكثر من 6100 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 6148 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى مليون و103 آلاف و399 شخصًا.

وجاء في بيان لمقر العمليات: "خلال آخر 24 ساعة تم تأكيد 6148 إصابة جديدة بالفيروس في 84 إقليمًا، من بينهم 1460 حالة لدى أشخاص لا يعانون من أي أعراض"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ولفت البيان إلى ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" في روسيا منذ بداية الأزمة إلى 19339 بعد تسجيل 144 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفيروس خلال آخر 24 ساعة.