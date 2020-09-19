روسيا تجري 42.4 مليون اختبار لفيروس كورونا

أعلن مركز المراقبة وحماية المستهلك الروسي، اليوم السبت، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا بلغ 42.4 مليون اختبار منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المكتب الإعلامي للمركز، إن 239 ألف شخص يخضعون للمراقبة والإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، كوفيد-19"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد المركز أنه تم إجراء 361 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر إصابات بالفيروس جراء تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، إلا أنها تحتل المرتبة الـ12 من حيث عدد الوفيات.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 30.5 مليون، وحصد الوباء حتى الآن أرواح أكثر من 950 ألف شخص، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة، حيث سجلت نحو 200 ألف وفاة، والبرازيل أكثر من 135 ألفا، والهند نحو 86 ألفا، والمكسيك أكثر من 72 ألفا.