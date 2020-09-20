إسرائيل تبحث فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المعني بملف كورونا سيعقد غدًا الاثنين اجتماعًا لمناقشة فرض قيود أكثر صرامة في ظل استمرار تسجيل معدل مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا وتهديد الشركات بخرق التعليمات ومواصلة العمل.

وأوضحت الصحيفة في نسختها باللغة الإنجليزية أن إغلاق المعابد اليهودية وزيادة القيود على المظاهرات من بين الخيارات المتاحة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير الخميس الماضي من أنه "لن يكون هناك خيار سوى تشديد القيود"، لكن قبل إجراء أي تغييرات على المخطط الحالي، سيناقشها مع أعضاء حكومته.

وأضاف نتنياهو: "لن أفرض فقط إغلاقًا على إسرائيل، لكن لن أتردد في فرض قيود إذا لزم الأمر".

وأظهر تقرير، أمس السبت، نشره المركز الوطني للمعلومات بشأن فيروس كورونا، والذي يُشرف عليه الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل جاءت في المرتبة الـ 16 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات المُسجلة لكل مليون شخص بواقع (604) حالة فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بمعدل 14084 حالة لكل مليون، والهند في المرتبة الثانية (8944) والبرازيل في المرتبة الثالثة (8318).

وتوفي أكثر من 900 شخص من الذين لقوا حتفهم بالفيروس في إسرائيل منذ أول يوليو، وتوفي ما متوسطه ستة أشخاص يوميًا جراء الفيروس في إسرائيل في شهر يوليو، مقارنة بـ 14 في شهر سبتمبر.

ويرتفع معدل الوفيات في إسرائيل مقارنة بالدول الأخرى بعد أن كان من بين أدنى المعدلات خلال معظم فترة الأزمة.

وأظهر الجيش الإسرائيلي أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لكل مليون نسمة يبلغ 133، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 123.3.

وانتشر الآلاف من أفراد الشرطة الإسرائيلية في جميع أنحاء إسرائيل اليوم الأحد، حيث أقيمت مئات من حواجز الطرق لمنع المواطنين من خرق القانون الذي يطالبهم بالبقاء على بعد كيلومتر واحد من منازلهم.