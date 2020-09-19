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محمود مسلم

فيديو.. إسرائيليات يتظاهرن بـ"البكيني" ضد نتنياهو

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سحر المكاوى ووكالات
07:56 م | السبت 19 سبتمبر 2020
نتنياهو

نتنياهو

تظاهر العشرات، بمن فيهم نشطاء من منظمات احتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لاتهامه بالفساد وضد الإغلاق بسبب كورونا، في شاطئ فريشمان في تل أبيب.

وارتدت المتظاهرات فى شاطئ فريشمان في تل أبيب ملابس البحر "البكيني" منددات باستمرار نتنياهو فى الحكم بعد اتهامات الفساد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة السابقة، بينما تم الإبلاغ عن 604 حالات خطيرة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- أن حصيلة الوفيات بلغت 1199 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ185 ألف حالة.

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