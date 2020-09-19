فيديو.. إسرائيليات يتظاهرن بـ"البكيني" ضد نتنياهو

تظاهر العشرات، بمن فيهم نشطاء من منظمات احتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لاتهامه بالفساد وضد الإغلاق بسبب كورونا، في شاطئ فريشمان في تل أبيب.

وارتدت المتظاهرات فى شاطئ فريشمان في تل أبيب ملابس البحر "البكيني" منددات باستمرار نتنياهو فى الحكم بعد اتهامات الفساد.

עשרות אנשים, ובהם פעילים מארגונים המוחים נגד נתניהו, מפגינים בחוף פרישמן בת"א נגד ראש הממשלה ונגד הסגר@daniel_elazar pic.twitter.com/OoRWrIVhL5 — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة السابقة، بينما تم الإبلاغ عن 604 حالات خطيرة.

600 חולים קשה.

מעל אלף מתים.

אנשים שעושים את החג לבד.

צוותים רפואים שקורעים תחת הנטל.

אנשים שפרנסתם נפגעה.



והחברה האלה לא מסוגלים להפגין סולידריות והולכים למסיבה בים.

הכשל של השמאל הוא בראש ובראשונה כשל ערכי.

pic.twitter.com/gbLRdTXh1K — נתנאל גלסנר (@netanelgla) September 19, 2020

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- أن حصيلة الوفيات بلغت 1199 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ185 ألف حالة.