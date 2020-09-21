السياحة: استعددنا بشكل جيد لاستقبال السائحين واتخذنا كل الإجراءات

قالت سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والأثار والمتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إنه تم تشكيل لجنة أزمات على مستوى الوزارة لمتابعة الموقف في كل المكاتب السياحية مع وضع مجموعة من الضوابط للتعامل مع السائحين القادمين إلى مصر خلال فترة اجتياح فيروس كورونا لدول العالم: "أخدنا فترة للإعداد الجيد، واتخذنا كل الإجراءات والاشتراطات".

وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن وضمن الاشتراطات ضرورة وجود شهادة لسلامة المنشأه وإمكانية استقبالها للسائحين، كما تم تخصيص رقم ساخن لأي سائح يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما تم إخطار السفارات المصرية بالخارج بتلك الإجراءات، موضحة أنه وخلال زيارته القصيرة إلى ألمانيا، اجتمع وزير السياحة والآثار بعدد من المسؤولين هناك وتم مناقشة عودة السياحة الألمانية إلى مصر مرة أخرى بعد عرض خطة مصر لتأمين السائحين القادمين إلى مصر من خطر فيروس كورونا، وأبدى الجانب الألماني استعداده لوضع مصر على أولوية الدول لعودة حركة السياحة مرة أخرى.

وأكدت أن السوق الألمانية ثاني سوق مصدرة للسائحين إلى مصر ووجودهم في مصر هو أمر مهم، والسائحون الألمان هم الأكثر ترددا للسياحة الشاطئية في مصر، ولديهم انطباع جيد تجاه تلك السياحة وعلى رأس أولوياتهم هي مصر، مشيرة إلى أن الوزارة استقبلت 250 ألف سائح من مختلف الجنسيات خلال فترة فيروس كورونا، ولم نتلق أي شكاوى.

وتابعت: "عندنا أنماط سياحية عديدة وإحنا مشهورين بالسياحة الثقافية ذات ميزة تنافسية احتلت بها الرقم واحد على مستوى العالم، تليها السياحة الشاطئية ثم السياحة الترفيهية مثل إقامة الاحتفالات وسياحة التسوق وسياحة المحميات".