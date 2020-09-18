أصحاب شركات سياحة عن البوابة المصرية للعمرة: هتوفر الوقت والإجراءات

من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وحرصًا على تقديم خدمة أفضل للمعتمرين، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون لإنشاء "البوابة المصرية للعمرة" وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وأبدى عدد من أصحاب شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة سعادتهم بالبوابة الموحدة، موضحين أنها ستوفر مزيدًا من الجهد والوقت الذي كان يُهدر في إنهاء الإجراءات الخاصة بالعمرة.

"وليد": فكرة تنظيمية جيدة لتسهيل كافة خطوات وإجراءات رحلة العمرة

وليد شعبان، 45 عامًا، صاحب إحدى الشركات السياحية للحج والعمرة، أشاد بفكرة البوابة الإلكترونية الموحدة تحت اسم "البوابة المصرية للعمرة"، موضحًا أنها فكرة تنظيمية جيدة للغاية لتسهيل كافة خطوات وإجراءات رحلة العمرة وتوفيرًا للكثير من الوقت الذي كان يقضوه في الماضي من أجل إنهاء الإجراءات، قائلا بنبرة سعيدة: "مع البوابة الإلكترونية دي هبقى أقدر أعمل كل الخطوات وارفع كل البيانات وأنا قاعد على مكتبي، بدل أروح غرفة شركات السياحة وأضيع وقت كبير".

وأكد "وليد" أنه ينتظر خلال الفترة المقبلة الإعلان بشكل أكبر على التفاصيل الكاملة للبوابة الإلكترونية الخاصة برحلة العمرة، وأن أصحاب شركات السياحة التي تعمل في مجال رحلات العمرة كانت تنادي على مدار السنوات الماضية بالبوابة الإلكترونية الموحدة، مضيفًا: "منتظرين إنها تتعمل بشكل كويس بحيث السيستم ما يقعش فيها".

وأشار "وليد" إلى أن تنظيم الإجراءات بدأ منذ ما يقرب من عامين عن طريق تسهيلها على موقع غرفة شركات السياحة، ويتمنى "الرجل الأربعيني" أن يتم تلافي الأخطاء التي كانت موجودة سابقًا وعلاجها في البوابة الإلكترونية الجديدة، متابعًا: "الإجراءات الأول كانت بتاخد وقت طويل وأوراق كتيرة وازدحام وطوابير".

"أيمن": لن يكون هناك مجال لأي تلاعب.. وهدفها حماية أصحاب الشركات والمواطنين

ويتفق معه أيمن نور الدين، 54 عامًا، صاحب شركة سياحة، واصفًا الموافقة على البوابة الإلكترونية بأنه صائب بدرجة كبيرة، وأنه من أفضل القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية في مجال السياحة الدينية صالح الشركات والمعتمرين، قائلا: "المواطن دلوقتي يقدر بالرقم القومي بتاعه إنه يشوف البرامج كلها عن طريق البوابة دي، وجعلت كل الإجراءات ميسرة، ولن يكون هناك مجال لأي تلاعب، وهدفها حماية أصحاب الشركات والمواطنين".

وأكد "أيمن" أنها ستجعل عملية العمرة من بدايتها حتى نهايتها تتم في إطار قانوني دون تدخل الوسائط أو السماسرة، مضيفًا: "البوابة هتخلي الشغل كله أون لاين مع وزارة السياحة، عن طريق تسهيل الإجراءات بدل ما كان الموظف بيروح بالجوازات لموظف الوزارة عشان يراجعها"، ويطالب "أيمن" بتعميم فكرة البوابة الإلكترونية على السياحة في مصر بشكل عام ولا يتم اقتصارها على العمرة فقط، لتصبح "البوابة المصرية للسياحة" وتتفرع تحتها السياحة الدينية، "بالطريقة دي هعرف كل سائح جاي إمتى وهيمشي إمتى، ونازل فين وبرنامجه إيه".