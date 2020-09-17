"سياحة مطروح" تنظم ورشة عمل عن فن الإتيكيت وإعداد مائدة الطعام

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ورشة عمل بعنوان "فن الإتيكيت وإعداد مائدة الطعام بشكل فندقي"، وذلك بمقر الكلية بالكيلو 7، في حي الشروق.

وقال "النجار"، اليوم، إن المحاضرة في إطار مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع المطروحي، وحاضر فيها متخصصون في مجال فن خدمة المطاعم، بمشاركة شرائح مختلفة من أهالي المحافظة.

وأضاف أن ورشة العمل تضمنت عرض تقديمي عن فن خدمة المطاعم الفندقية، بالإضافة للتعريف بمبادئ وأسس فن الإتيكيت المستخدم في إعداد مائدة الطعام الفندقية، كما أجرت الكلية تدريب الحضور بصورة عملية.

ووزع القائمون على الورشة شهادات للمشاركين، والذين أبدوا استفادتهم مما حصلوا عليه من معلومات وتدريب عملي ساهم في تنمية أفكارهم وخبراتهم العملية في مجال إعداد مائدة الطعام، كما تم توزيع شهادات تقدير من شركاء النجاح بالمدرسة الفندقية، الذين قدموا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، الذين ساهموا في تنظيم الورشة، وخروجها بهذه الصورة المشرفة.

وأكد النجار أن التزام الحضور خلال فعاليات الورشة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية، مع التعقيم المستمر لمقر ورشة العمل، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة، وتوفير مواد التطهير والتعقيم.

جدير بالذكر أن كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح تجري دورات تدريبية، كما تنظم مؤتمرات علمية لرفع مستوى الكوادر بالكلية في مجال السياحة والفندقة، بما يصب في مصلحة القطاع السياحي على مستوى محافظة مطروح والساحل الشمالي وسيوة ويعمل على النهوض والارتقاء به، خاصة وأن مطروح من المحافظات الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة والتي تؤكد على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.