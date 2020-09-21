باحث حركات إسلامية: "الإخوان" عنوان للفشل وتعاني من الارتباك

قال أحمد الشوربجى، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإخوان جماعة وظيفية بامتياز عبر التاريخ تؤدي دور لجهات خارجية، كما أن الجماعة الإرهابية كانت تنحاز مع الملك ضد حزب الوفد الذي كان يمثل إرادة الجماهير، موضحًا أن ما فعله المصريون في 30 يونيو غيروا به الخريطة الزمنية للجماعة في العالم.

وأضاف "الشوربجي"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان بدأوا استخدام بعض الأسلحة التي يمكن للجماعة تصنيعها، موضحًا أن جماعة الإخوان يريدون إنهاك الدولة المصرية وإشغالها حتى لا تسير في مسيرة البناء.

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن تلك الجماعة الإرهابية تريد إرباك المشهد في مصر من خلال التشكيك في كل ما يحدث، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالانشقاقات والأزمات بين القيادات التاريخية والشباب، كما أوضح محمد بديع مرشد الجماعة من داخل محبسه.

وأوضح أن الإخوان انقسمت إلى 4 جماعات بسبب ما تعانيه من انقسامات، "الفشل لو وضع عنوان لشيء فسيكون للإخوان"، مؤكدا أن الجماعة تعاني من الارتباك ويريدون تصدير هذه الأزمة للشعب المصري.