قال سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي ارتكب الكثير من الفظائع مثل قتل المسيحيين في ليبيا، وقتل الصحفيين بشكل مروع، واغتصاب الأزيديات.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المسلمين في العالم الغربي كانوا مضطرين للدفاع عن أنفسهم بسبب ما ارتكبه أعضاء التنظيم تجاه الكثير من مواطني الدول، موضحا أن قتل قائد تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، هو ضربة قاسمة للتطرف والإرهاب بشكل عام.

وأكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تنظيم "داعش الدولة" جرى القضاء عليه في مارس 2019 بشكل واضح، بع تطهير آخر معاقله في سوريا؛ مؤكدا أن "داعش التنظيم" انتهي بانتهاء قائده "البغدادي"، وسيتقلص قليلا، ولكنه لن ينتهى.

وتابع: "بيعة البغدادي انتهت بموته واكتسبت زخمها بعد إعلانه الخلافة في محافظة البصرة العراقية"، مشيرا إلى أن أيدولوجيا الخلافة الخاصة بالتنظيم تجاوزته وطالت تنظيمات أخرى منها 20 تنظيما صغيرا منها أجزاء بالمجتمع العربي والإسلامي، وتم تسويق تلك الفكرة على مدار العقود الزمنية الماضية.