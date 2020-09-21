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الحكم على سما المصري بتهمة صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب بعد قليل

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هيثم البرعى
08:27 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
سما المصري

سما المصري

تصدر المحكمة الاقتصادية بعد قليل، حكهما على الفنانة سما المصري، بتهمة صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف".

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

 

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