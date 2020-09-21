استقرار الذهب وعيار 24 بـ988 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا سعريا في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، وذلك لليوم الثالث مقارنة بأسعار أمس.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 988 جنيهًا، مقابل 988 أمس الجمعة، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم 864 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 741 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.916 جنيه.

وقال الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ الذهب رغم تذبذب أسعاره إلا أنّه الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنّ 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أنّ السوق المحلية يتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمي، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.