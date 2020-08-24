شعبة الذهب تنصح المواطنين بشراء المعدن الأصفر والاحتفاظ به

قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب يُعد الملاذ الآمن للاستثمار في كل دول العالم وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، كما أن ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي.

وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه حال حدوث أي تخوف من حدوث انهيار في الاقتصاد العالمي، تلجأ الشركات الكبرى لبيع الأسهم والسندات، ويجري اللجوء إلى الذهب باعتباره الملاذ الأمن، وبالتالي يرتفع وينخفض أسعاره، مؤكدًا أن ما يحدث في الاقتصاد العالمي يؤثر بشكل رئيسي في أسعار الذهب بمصر والعالم، كما أن أسعار الذهب لها علاقة مباشرة بالأوضاع السياسية في العالم.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن الذهب هو أداة لحفظ الأموال ، وقد شاهدنا الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، ومن الممكن أن يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب.