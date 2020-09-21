نشوى مصطفى عن إيهاب فهمي: "بركة" وبيسرق الكاميرا من زملائه بنور ربنا

أثارت الفنانة نشوى مصطفى، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعد استضافتها الفنان إيهاب فهمي، في برنامج "بنت البلد" الذي يُعرض عبر قناة "المحور".

ووصفت نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، خلال تقديمها له، بـ"الرجل البركة"، قائلة: "انت رجل بركة، واللي يسلم عليك ربنا بيراضيه.. انت قمر.. اسم الله عليك يا إيهاب.. انت رجل حلو ومحترم".

وأكدت أن إيهاب فهمي، يتمتع بصفات حميدة، على المستوى الشخصي والمهني، ويجتمع قطاع كبير من زملاءه على حبهم له: "كل الناس بتدعي له، لأنه خدوم وصاحب صاحبه وأمين.. الخير اللي بيعمله في السر كتير جدًا.. وبتاع ربنا أوي.. على وشه ابتسامة في أحلك الظروف".

وأشارت إلى أنه يتمتع بقدرات تمثيلية عالية جدًا، وينتمي إلى مدرسة السهل الممتنع: "بيمثل وهو سايب إيده"، متابعة: "أي زميل بيقف معاه أدام الكاميرا لازم يخاف منه، لأنه بيسرق الكاميرا من أي حد، بنور وبركة ربنا وبس".

في سياق آخر، انتهى الفنان إيهاب فهمي، من تصويره فيلمه "قبل الأربعين"، مؤخرًا، وأعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن انتهاء التصوير، قائلًا: ""فركش فيلم قبل الأربعين.. أوعدكم هنشوف فيلم مختلف.. توكلنا على الحي القيوم، شكرًا للجميع فردًا فردًا".

يُذكر أن فيلم "قبل الأربعين"، بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، ومن إنتاج بروماكس.

وتدور أحداث الفيلم في جو من الإثارة والتشويق والرعب النفسي، على مخاوف الشخصيات، وعدم الاستقرار العاطفي.