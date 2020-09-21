بعد إيقافها اليوم.. المصريون اشتروا شهادات 15% بـ383 مليار جنيه في 7 أشهر

بلغت حصيلة الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، التى تم طرحها من قبل بنكا الاهلى المصرى و بنك مصر، فى مارس الماضى، ووقفها اليوم، نحو 383 مليار جنيه حتى أمس الاحد.

وقال يحيى ابوالفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن حصيلة الشهادة فى البنك الاهلى بلغت 280 مليار جنيه، حتى أمس الاحد، موضحا أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف اصدراها، اعتبار من اليوم الاثنين.

من جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر لـ"الوطن" إن حصيلة الشهادة بلغت 103 مليار جنيه، مشيرا الى انه تقرر ايقافها ايضا داخل بنك مصر.

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، قبل قليل، وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في الثاني والعشرين من مارس الماضي شهادات إدخار مدتها سنة وذات عائد ثابت نسبته 15% يوزع شهريًا، وهو ما تزامن مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.