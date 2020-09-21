عاجل.. بنكا "الأهلي" و"مصر" يوقفان إصدار شهادة الـ15%

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، قبل قليل، وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، لـ"الوطن"، إنه جرى وقف الشهادة لدى البنكين.

وكشف عاكف المغربي نائب رئيس البنك، لـ"الوطن"، أن إجمالي حصيلة الشهادات لدى البنك منذ طرحها بلغت 103 مليارات جنيه.

وأكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 280 مليار جنيه.

كان البنكان طرحها الشهادات ذات العائد الـ15%، قبل أشهر، بعد قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في إطار سياسته النقدية التسيرية التي تبناها منذ أول العام.