تفاصيل أول بطولة درامية لـ"هيدي كرم" في "كواليس"

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل الاجتماعي "كواليس"، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها.

وقالت كرم في تصريحات لبرنامج "لايت شو" المذاع على قناة "الحياة"، إن المسلسل بسيط جدًا في أفكاره ويدخل البيوت المصرية ويقدم نماذج حقيقية، موضحة أنها تجسد في المسلسل دور أم مطلقة اسمها "سهيلة"، ولديها ولد وبنت، وتعيش مع والدتها وتتحمل مسؤولية أبنائها، مشيرة إلى أنها تشغل داخل أحداث المسلسل منصب مديرة شركة للإنتاج الفني، ولهذا هي إدارية ولكن رغم ذلك لديها مشاعر إنسانية كبيرة.

وأوضحت هيدي كرم أنها تشارك كذلك في مسلسل "لؤلؤ"، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتجسد دور زوجة أحمد زاهر، وهي سيدة من عائلة كبيرة، ولكن تربطها علاقة مادية بزوجها أكثر من العلاقة العاطفية.

ويعرض البرنامج على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية آية غرياني، وأميرة عدلي، أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً.

يذكر أن برنامج "لايت شو" يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.