أوقاف البحر الأحمر تحذر من استغلال المساجد بالدعاية الانتخابية

حذرت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر من استغلال المساجد في أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المديرية أن هذا القرار يأتي طبقاً لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماعه مع مديري الأوقاف أمس، بالتحذير من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مخالفة.

ومن جانبها، كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، عن تقدم 17 مرشحاً بأوراقهم إلى اللجنة، منذ بداية عملها الخميس الماضي وحتى الآن، عن 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، بواقع 8 مرشحين بالدائرة الشمالية، و6 مرشحين بالدائرة الوسطى، و3 مرشحين بالدائرة الجنوبية.

وتضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية، هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.